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14:16, 20 сентября 2024Наука и техника

На островах Атлантики обнаружили следы тропических лесов

Antarctic Science: на Фолклендских островах обнаружили следы тропических лесов

Фото: Kerstin Langenberger / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Международная группа ученых обнаружила доказательства того, что на атлантических Фолклендских островах 30 миллионов лет назад существовал тропический лес. Результаты их исследования опубликованы в журнале Antarctic Science.

Ученые выяснили, что современный безлесный ландшафт архипелага когда-то был покрыт прохладными, влажными лесами, напоминающими тропические леса Огненной Земли. Этот вывод был сделан на основе останков древних деревьев и пыльцы, найденных в торфяных слоях на строительной площадке в Порт-Стэнли.

Исследователи отобрали образцы торфа и древесных остатков и перевезли их в Австралию. Там с помощью сканирующего электронного микроскопа специалисты проанализировали осадки и древесину. Из-за древности находок традиционное радиоуглеродное датирование не дало результатов, поэтому ученые прибегли к анализу пыльцы.

Возраст тропических лесов на Фолклендских островах был определен в пределах от 15 до 30 миллионов лет. Тогда климат в регионе был теплее и влажнее, что способствовало формированию богатой экосистемы. В настоящее время Фолклендские острова представляют собой холодный, ветреный и влажный ландшафт, непригодный для произрастания деревьев.

Многие виды деревьев, ранее произраставших на Фолклендских островах, сейчас вымерли, но семена могли попасть на острова благодаря преобладающим западным ветрам из тропических лесов, покрывавших большую часть Южного полушария, включая территорию современной материковой части Южной Америки.

Причины исчезновения тропических лесов ученые связывают с изменениями климата, которые привели к более холодным и сухим условиям.

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      Александр Еникеев
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