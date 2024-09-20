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20:39, 20 сентября 2024Наука и техника

Создан пятимерный кристалл памяти

Создан хранящий информацию миллиарды лет кристалл памяти

Фото: University of Southampton

Ученые Университета Саутгемптона разработали новый способ хранения данных — 5D-кристалл памяти, способный сохранить полный геном человека на миллиарды лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

В 5D-кристалле памяти используется пять измерений для кодирования данных: два оптических и три пространственных. Это обеспечивает высочайшую плотность хранения и долговечность данных, благодаря чему кристалл может хранить до 360 терабайт информации и сохраняться в экстремальных условиях. Кристаллы памяти сделаны на основе плавленого кварца — одного из самых стойких материалов на Земле.

Метод записи данных основан на использовании сверхбыстрых лазеров, которые создают наноструктурированные пустоты в кристалле, размером всего 20 нанометров. Эти пустоты генерируют изменения в свете, проходящем через них, что позволяет хранить информацию в 5D-формате, сохраняя ее на протяжении миллиардов лет без потерь.

Разработка дает возможность хранения информации о геномах растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения. В будущем это может позволить восстановить вымершие виды, если наука достигнет достаточного уровня развития. К примеру, технология оптических кристаллов уже используется для сохранения полного генома человека.

Исследователи также разработали систему знаков и символов, чтобы указать будущим поколениям на содержащиеся в кристалле данные. Эти знаки содержат информацию о химических элементах, составляющих ДНК, и о том, как можно использовать хранящиеся данные для воссоздания генетической информации.

Исследователи полагают, что 5D-кристаллы памяти могут стать основой для создания вечных архивов генетической информации, которые переживут человеческую цивилизацию. Такие архивы могут сыграть важную роль в будущем, если уровень научного развития позволит возрождать виды на основе сохраненных геномных данных.

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      Александр Еникеев
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