Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с официальным визитом в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в преддверии отопительного сезона прибыла с официальным визитом в украинскую столицу Киев. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Я приехала сюда, чтобы обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до обороны, вступления [в Европейский союз] и прогресса в получении кредитов от стран Большой семерки», — написала она.

Глава Еврокомиссии запланировала в Киеве встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения энергетической безопасности Украины.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) выделил дополнительную помощь для энергетической инфраструктуры Украины в размере 160 миллионов евро.