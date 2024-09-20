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08:27, 20 сентября 2024Мир

Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с официальным визитом в Киев

Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в преддверии отопительного сезона прибыла с официальным визитом в украинскую столицу Киев. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Я приехала сюда, чтобы обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до обороны, вступления [в Европейский союз] и прогресса в получении кредитов от стран Большой семерки», — написала она.

Глава Еврокомиссии запланировала в Киеве встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения энергетической безопасности Украины.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) выделил дополнительную помощь для энергетической инфраструктуры Украины в размере 160 миллионов евро.

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      Лина Пивоварова
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