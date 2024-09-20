Губернатор Кировской области прокомментировал сообщения о взрыве на электроподстанции

Губернатор Соколов опроверг сообщения о взрыве на электроподстанции в Кирове

Губернатор Кировской области Александр Соколов опроверг распространившуюся в сети информацию о взрыве на электроподстанции в Кирове. В своем Telegram-канале он обратился к жителям, объяснив, что именно произошло в городе.

По словам главы региона, на линию электропередачи упало дерево, что привело к короткому замыканию. «Была яркая вспышка, возгорание. Это и транслируется в сети. Никаких взрывов на подстанциях не происходило», — рассказал он. Соколов отметил, что получает много звонков от обеспокоенных граждан из-за отключения электричества в некоторых районах.

Накануне появилась информация о взрыве в Кирове. Местные Telegram-каналы писали, что он якобы произошел в трансформаторной будке.

Ранее жительницы Курской области рассказали о взрывах снарядов украинских войск с неизвестным газом. По словам одной из них, после взрыва появлялся странный дым или пар, а также непонятный запах.