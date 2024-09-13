В Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом

Жители Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом

Жительницы сел в Глушковском районе Курской области рассказали, что при массированных атаках на регион Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали снаряды с неизвестным газом. Их слова приводит РИА Новости.

Жители рассказали, что из-за снарядов ВСУ с неизвестным газом погибал домашний скот и другие животные. Другая жительница отметила, что после взрыва появлялся странный дым или пар, а также непонятный запах.

«Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», — отметила одна из женщин.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.