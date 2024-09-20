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17:37, 20 сентября 2024Бывший СССР

В Запорожской области рассказали об атаке ВСУ на школу

Глава Запорожской области Балицкий: ВСУ атаковали школу в Каменке-Днепровской

Фото: Telegram-канал Балицкого Евгения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области с помощью беспилотника. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Вражеский беспилотник атаковал общеобразовательную школу в Каменке-Днепровской. Очередная циничная атака террористов, для которых нет ничего святого», — написал чиновник.

По его словам, БПЛА сдетонировал в дерево, пострадавших нет, а дети были эвакуированы.

13 сентября ВСУ также атаковали Запорожскую область с помощью дронов.

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      Валентин Карант
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