В Запорожской области рассказали об атаке ВСУ на школу

Глава Запорожской области Балицкий: ВСУ атаковали школу в Каменке-Днепровской

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области с помощью беспилотника. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Вражеский беспилотник атаковал общеобразовательную школу в Каменке-Днепровской. Очередная циничная атака террористов, для которых нет ничего святого», — написал чиновник.

По его словам, БПЛА сдетонировал в дерево, пострадавших нет, а дети были эвакуированы.

13 сентября ВСУ также атаковали Запорожскую область с помощью дронов.