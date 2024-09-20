В Запорожской области рассказали об атаке ВСУ на школу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области с помощью беспилотника. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Вражеский беспилотник атаковал общеобразовательную школу в Каменке-Днепровской. Очередная циничная атака террористов, для которых нет ничего святого», — написал чиновник.
По его словам, БПЛА сдетонировал в дерево, пострадавших нет, а дети были эвакуированы.
13 сентября ВСУ также атаковали Запорожскую область с помощью дронов.