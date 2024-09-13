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19:06, 13 сентября 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали Запорожскую область с помощью БПЛА

Балицкий: ВСУ атаковали города Запорожской области с помощью БПЛА

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Запорожской области с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Как сообщил губернатор, в результате атак скончались житель города Васильевка и житель села Тарасовка. Помимо этого, двое жителей Васильевки получили ранения разной степени тяжести, они были доставлены в городскую больницу и находятся в тяжелом состоянии.

«Операторы вражеских беспилотников прекрасно видят, по каким целям направляют удары, видят гражданские машины, видят обычных людей, но целенаправленно бьют», — заключил Балицкий.

Ранее он сообщил, что ВСУ более десяти раз пытались атаковать энергообъекты в Запорожской области. Атаки на подстанции были зафиксированы в городе Днепрорудное, поселке Михайловка и в Васильевском районе Мелитополя.

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      Валентин Карант
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