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10:43, 20 сентября 2024Бывший СССР

Гуцул прервала визит в Россию из-за суда в Молдавии

Башкан Гагаузии Гуцул прервала визит в Россию из-за суда в Молдавии
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул прервала визит в Россию из-за очередного судебного заседания по делу о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии «Шор» в Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

В России Гуцул должна была выступать с речью от Гагаузской автономии на Евразийской женском форуме в рамках БРИКС. По ее словам, прервать посещение России пришлось, так как она не имеет права пропускать ни одного заседания суда.

«Я попросила прощения у (спикера Совета Федерации Россииприм. «Ленты.ру») Валентины Ивановны Матвиенко за то, что не смогу участвовать. (...) Но ничего, со временем мы все упущенное реализуем», — сказала глава Гагаузии.

Ранее стало известно, что протестующие фермеры в Молдавии, разочарованные политикой властей, добились встречи с президентом Майей Санду. Их встреча с главой государства должна состояться 20 сентября.

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      Александр Курбатов
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