Разочарованные молдавские фермеры на тракторах добились встречи с президентом

Протестующие фермеры в Молдавии добились встречи с президентом Санду

Протестующие фермеры в Молдавии, разочарованные политикой властей, добились встречи с президентом Майей Санду. Об этом сообщает издание Noi.

Руководитель кабинета главы государства Адриан Бэлуцел вышел к протестующим у президентского дворца. «Я вышел поговорить с фермерами, которые пришли к президенту. Я пригласил их на встречу с президентом 20 сентября», — прокомментировал он назначение даты встречи. На встрече будут обсуждаться меры по выходу сельскохозяйственного сектора республики из кризиса.

Протестующие фермеры Молдавии в четверг устроили акцию протеста у здания президентского дворца, требуя у властей решить проблему массовой засухи и последствий наводнений у аграриев. До этого их акции сопровождались выходом тракторов на улицы городов республики.

Аграрии не раз заявляли, что разочарованы молчанием и бездействием властей в области решения проблем сельского хозяйства страны.

Ассоциация фермеров Молдавии массово протестует с августа. Тогда участники движения ставили ультиматум для встречи с Санду, однако дальнейших действий с обеих сторон не последовало. В сентябре, после массовых наводнений в республике, акции возобновились.