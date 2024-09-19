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18:32, 19 сентября 2024Бывший СССР

Разочарованные молдавские фермеры на тракторах добились встречи с президентом

Протестующие фермеры в Молдавии добились встречи с президентом Санду
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Протестующие фермеры в Молдавии, разочарованные политикой властей, добились встречи с президентом Майей Санду. Об этом сообщает издание Noi.

Руководитель кабинета главы государства Адриан Бэлуцел вышел к протестующим у президентского дворца. «Я вышел поговорить с фермерами, которые пришли к президенту. Я пригласил их на встречу с президентом 20 сентября», — прокомментировал он назначение даты встречи. На встрече будут обсуждаться меры по выходу сельскохозяйственного сектора республики из кризиса.

Протестующие фермеры Молдавии в четверг устроили акцию протеста у здания президентского дворца, требуя у властей решить проблему массовой засухи и последствий наводнений у аграриев. До этого их акции сопровождались выходом тракторов на улицы городов республики.

Аграрии не раз заявляли, что разочарованы молчанием и бездействием властей в области решения проблем сельского хозяйства страны.

Ассоциация фермеров Молдавии массово протестует с августа. Тогда участники движения ставили ультиматум для встречи с Санду, однако дальнейших действий с обеих сторон не последовало. В сентябре, после массовых наводнений в республике, акции возобновились.

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      Сергей Болиев
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