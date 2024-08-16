Фермеры в Молдавии поставили Санду ультиматум

Фермеры в Молдавии поставили ультиматум президенту Майе Санду

Ассоциация фермеров в Молдавии требует встречу с президентом республики Майей Санду из-за кризиса в сельском хозяйстве. Об этом сообщает издание Noi.md.

Фермеры поставили ультиматум о готовности к диалогу только при присутствии президента республики на встрече. Они выразили разочарование политикой государства в сельскохозяйственном секторе.

«Доверие фермеров к нынешнему правительству находится на минимальном уровне из-за его бездействия. Оно в данный момент озабочено политикой и собственным имиджем, а не экономикой», — говорится в коллективном письме фермеров.

Ассоциация также требует объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве Молдавии, обратиться за внешним финансированием и остановить принудительное взыскание долгов с фермеров. Майя Санду пока никак не комментировала обращение.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Игорь Шор обвинил Санду в государственном терроре. «Санду, никто из твоих лицемерных хозяев даже не вспомнит твоего имени, когда за все свои преступления ты будешь гнить в тюрьме», — заявил политик.