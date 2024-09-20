«Хезболла» продолжила раздавать своим членам пейджеры со взрывчаткой за часы до детонации

Reuters: «Хезболла» раздавала пейджеры со взрывчаткой за часы до детонации

Руководство радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» продолжало раздавать своим подельникам начиненные взрывчаткой пейджеры за часы до их детонации. Об этом Reuters сообщил неназванный источник в Ливане.

Один из членов «Хезболлы» получил пейджер 16 сентября за несколько часов до его самоподрыва, когда как другой боевик получил устройство за несколько дней до инцидента, указал собеседник агенства.

Источник отметил, что у начальства «Хезболлы» не было никаких подозрений в отношении появившихся мобильных устройств, поэтому их проверка не носила скрупулезный характер, и их продолжили раздавать пейджеры и другую технику даже после первых взрывов.

Ранее стало известно, что в батареи взорвавшихся раций боевиков «Хезболлы» был встроен капсюль-детонатор, начиненный взрывчатым веществом пентаэритриттетранитратом (PETN, пентрит или ТЭН).