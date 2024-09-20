Стало известно устройство взорвавшихся раций «Хезболлы»

Reuters: взорвавшиеся рации «Хезболлы» были начинены веществом PETN

В батареи взорвавшихся раций членов радикальной исламистской группировки «Хезболла» был встроен капсюль-детонатор, начиненный взрывчатым веществом пентаэритриттетранитратом (PETN, пентрит или ТЭН). Об этом агентству Reuters сообщил неназванный источник в Ливане.

По словам собеседника издания, компактный взрыватель был интегрирован в аккумуляторы устройств таким образом, что обнаружить его оказалось чрезвычайно трудной задачей.

Ранее бывший высокопоставленный член израильской разведки «Моссад» Одед Эйлам назвал приписываемую Израилю операцию по подрыву мобильных устройств «Перл-Харбором» для «Хезболлы».