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16:20, 20 сентября 2024Мир

Стало известно устройство взорвавшихся раций «Хезболлы»

Reuters: взорвавшиеся рации «Хезболлы» были начинены веществом PETN

Фото: Aziz Taher / Reuters

В батареи взорвавшихся раций членов радикальной исламистской группировки «Хезболла» был встроен капсюль-детонатор, начиненный взрывчатым веществом пентаэритриттетранитратом (PETN, пентрит или ТЭН). Об этом агентству Reuters сообщил неназванный источник в Ливане.

По словам собеседника издания, компактный взрыватель был интегрирован в аккумуляторы устройств таким образом, что обнаружить его оказалось чрезвычайно трудной задачей.

Ранее бывший высокопоставленный член израильской разведки «Моссад» Одед Эйлам назвал приписываемую Израилю операцию по подрыву мобильных устройств «Перл-Харбором» для «Хезболлы».

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      Глеб Бажуткин
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