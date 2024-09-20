В Израиле назвали операцию по взрывам пейджеров «Перл-Харбором» для «Хезболлы»

Бывший член «Моссада» Эйлам: взрывы пейджеров — «Перл-Харбор» для «Хезболлы»

Приписываемая Израилю операция по взрывам пейджеров в Ливане стала «Перл-Харбором» для шиитского движения «Хезболла». Об этом заявил бывший высокопоставленный член израильской разведки «Моссад», курировавший международные контртеррористические операции, Одед Эйлам, передает The Washington Post.

При этом он отметил, что отсутствие каких-либо серьезных военных действий со стороны Израиля в течение нескольких часов после первых взрывов говорит о том, что «время [операции] было выбрано неоптимально».

В свою очередь экс-глава «Моссада» Дани Ятом выразил мнение, что операция может быть только первым этапом полномасштабного конфликта. Он указал, что взрывные устройства были призваны «вызвать панику, стресс и шок» среди членов «Хезболлы», что демонстрирует способность Израиля взломать даже самые защищенные линии связи группировок.

«Это операция, которая не существует сама по себе. Это операция, которая может положить начало более решительной войне в Ливане», — заключил он.

Ранее по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч людей, включая посла Ирана. В произошедшем подозревают спецслужбы Израиля.

Генсек ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла, в свою очередь, назвал взрывы пейджеров и других электронных устройств в Ливане терактом, ведущим к объявлению войны. Он предупредил, что атаки Израиля повлекут за собой «справедливое наказание».