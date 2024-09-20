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17:41, 20 сентября 2024Наука и техника

В России начнут продавать самый тонкий складной смартфон в мире

«Лента.ру»: Honor Magic V3 появится в России 29 октября по цене в 199 900 рублей

Кадр: HONOR / YouTube

В России начнутся продажи самого тонкого складного смартфона в мире Honor Magic V3. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в ритейле.

По информации собеседника издания, продажи Honor Magic V3 начнутся 29 октября. Стоимость устройства составит 199 990 рублей, однако на старте продаж планируют скидки и подарки. Мировые продажи складного телефона начнутся 1 октября по цене в 1999 евро.

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Honor Magic V3 был представлен в начале сентября на конференции IFA в Берлине. На данный момент это самый тонкий складной смартфон в мире: его толщина в сложенном состоянии составляет 9,2 миллиметра, в разложенном — 4,35 миллиметра. Толщина корпуса прошлого поколения Magic составляла 10,1 и 4,8 миллиметра соответственно. Корпус защищен от воды

Основной экран смартфона имеет диагональ 7,92 дюйма, внешний — 6,43 дюйма. Оба выполнены по технологии LTPO OLED и могут менять частоту обновления от 1 до 120 герц. Honor Magic V3 вышел с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, получил до 16 гигабайт оперативной памяти и накопитель емкостью до 1 терабайта.

Емкость аккумулятора Magic V3 составляет 5150 миллиампер-часов, поддерживается быстрая зарядка 66 ватт. Основных камеры три: широкоугольная и телеобъектив на 50 мегапикселей, а также сверхширокоугольная на 40.

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      Геннадий Сходненский
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