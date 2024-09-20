Италия передаст Украине еще один зенитный ракетный комплекс

Reuters: глава МИД Италии Таяни заявил о передаче Украине комплекса SAMP/T

Италия в ближайшее время передаст Украине еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T, сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни. Его цитирует Reuters.

«Мы отправляем новый комплекс SAMP/T для защиты больниц, школ, университетов», — заявил он.

По словам Таяни, военная помощь Украине не приближает начало мировой войны, а способствует наступлению мира. «Мы помогаем Украине и должны достичь справедливого мира», — добавил дипломат.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон о передаче Украине ЗРК Patriot. В соответствии с законом, правительство Румынии уполномочено предпринять необходимые шаги для восстановления возможностей противовоздушной обороны путем покупки у США дополнительных ЗРК.