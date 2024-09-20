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11:27, 20 сентября 2024Путешествия

Из России запустят пассажирские поезда в Китай и Северную Корею

РЖД возобновит пассажирское сообщение с Китаем и Северной Кореей

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

РЖД вновь запустит пассажирские поезда из Приморского края в Китай и Северную Корею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре РЖД Сергея Фомичева.

По его словам, возобновление рейсов планируется 15 декабря 2024 года. «Мы открываем границы, создавая туристический поток», — объяснил Фомичев на III Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток» в Хабаровске.

Ранее сообщалось, что путешествия в одну из самых закрытых стран мира набирают популярность у россиян. Увеличивается и количество регионов, откуда приходят запросы на поездки в Северную Корею.

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      Марк Успенский
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