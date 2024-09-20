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17:12, 20 сентября 2024Силовые структуры

Избивший женщину в магазине россиянин раскрыл подробности произошедшего

В Москве полиция задержала мужчину, который избил женщину в магазине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Задержанный за избиение женщины 32-летний москвич был пьян. В УВД по ЮЗАО столицы поделились с «Лентой.ру» видео с его допросом.

Во время допроса мужчина заявил, что сильно выпил и не помнит всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранители установили, что между пьяным задержанным и ранее незнакомой 25-летней москвичкой произошел конфликт, в результате которого мужчина несколько раз ударил пострадавшую по голове. После этого он уехал домой, а женщина была госпитализирована.

Ранее в социальных сетях заявляли, что силовики отказали в приеме заявления на мужчину, однако в ведомстве опровергли эту информацию. Следователи завели уголовное дело. Сообщалось, что конфликт произошел из-за отказа девушки знакомиться с пьяным москвичом.

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      Варвара Митина
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