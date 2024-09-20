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11:23, 20 сентября 2024Россия

Кадыров заявил об отправке на СВО еще двух Cybertruck

Кадыров заявил, что на СВО отправили еще две машины Cybertruck
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

В зону специальной военной операции (СВО) на Украине отправили еще две машины Tesla Cybertruck. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как военные перемещаются на двух Tesla Cybertruck в зоне СВО и, в частности, сбивают из боевых установок несколько беспилотников противника.

«Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами (...) Лучшей рекламы для Cybertruck не придумаешь. Уж мы-то знаем, каким должно быть их применение», — написал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что удаленное отключение этих автомобилей не коснулось, отметив, что машины работают штатно и без сбоев.

17 августа Кадыров показал машину, которую он назвал подарком от американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. На пикапе была установлена турель с крупнокалиберным пулеметом. Спустя месяц он заявил, что Маск удаленно отключил его Cybertruck со словами «Ну как так, Илон? Разве так делается?».

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      Елена Торубарова
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