Кадыров заявил об отправке на СВО еще двух Cybertruck

Кадыров заявил, что на СВО отправили еще две машины Cybertruck

В зону специальной военной операции (СВО) на Украине отправили еще две машины Tesla Cybertruck. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как военные перемещаются на двух Tesla Cybertruck в зоне СВО и, в частности, сбивают из боевых установок несколько беспилотников противника.

«Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами (...) Лучшей рекламы для Cybertruck не придумаешь. Уж мы-то знаем, каким должно быть их применение», — написал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что удаленное отключение этих автомобилей не коснулось, отметив, что машины работают штатно и без сбоев.

17 августа Кадыров показал машину, которую он назвал подарком от американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. На пикапе была установлена турель с крупнокалиберным пулеметом. Спустя месяц он заявил, что Маск удаленно отключил его Cybertruck со словами «Ну как так, Илон? Разве так делается?».