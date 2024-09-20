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01:40, 20 сентября 2024Россия

«Ну как так, Илон? Разве так делается?» Кадыров пожаловался, что Илон Маск отключил его пулеметный Cybertruck

Кадыров сообщил, что Илон Маск отключил его машину Tesla Cybertruck

Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск удаленно отключил его Tesla Cybertruck. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Ну как так, Илон? Разве так делается?», — задался вопросом политик.

Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает

Рамзан Кадыровглава Чечни

По словам главы Чечни, машина отправилась в проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, где справлялась с боевыми задачами, демонстрировала хорошую защиту экипажа и маневренность, однако недавно ее отключили. После этого Cybertruck пришлось отбуксировать.

Кадыров показал свой Cybertruck в августе

17 августа Кадыров показал машину, которую он назвал подарком от Маска. На пикапе была установлена турель с крупнокалиберным пулеметом.

Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Кадыров признался, что влюбился в машину. «Несомненно, один из самых лучших автомобилей в мире!» — добавил он.

Политик назвал Маска сильнейшим гением современности и пригласил бизнесмена в Грозный, пообещав принять его как самого дорогого гостя. «И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — заявил он.

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Однако сам Маск заявил, что непричастен к появлению у Кадырова своей машины. «Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа», — написал он в социальной сети X.

В Госдуме усомнились в боевой эффективности Cybertruck

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил сомнение, что электромобиль Cybertruck Кадырова сможет продемонстрировать свою эффективность на СВО. Он пояснил, что на СВО нет станций для зарядки машины. «Может быть, в Донецке есть у какой-нибудь статусной девицы — специально поставили. А так он будет бесполезен», — пояснил парламентарий.

В ДНР больше ценятся машины, которые можно заправить чем угодно, в том числе не очень качественным бензином

Виталий Милоновдепутат Госдумы

Он назвал жест главы Чечни щедрым, однако отметил, что электромобиль лучше продать, а вырученные деньги потратить на нужды спецоперации, например, купив беспилотники.

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      Марина Совина
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