Кадыров заявил об отключении Маском Tesla Cybertruck

Кадыров заявил, что Маск удаленно отключил его Tesla Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предприниматель Илон Маск удаленно отключил его Tesla Cybertruck. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает. Вы наверняка помните его подарок — Cybertruck, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО», — написал он.

По словам главы Чечни, машина справлялась с боевыми задачами, демонстрировала хорошую защиту экипажа и маневренность, однако недавно ее отключили. После этого Cybertruck пришлось отбуксировать.

17 августа Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором он катается по улицам Грозного на автомобиле Cybertruck от американской компании Tesla, который ему якобы передал Маск. В свою очередь бизнесмен опроверг информацию о том, что он подарил автомобиль главе Чечни.