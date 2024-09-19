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19:18, 19 сентября 2024Россия

Кадыров заявил об отключении Маском Tesla Cybertruck

Кадыров заявил, что Маск удаленно отключил его Tesla Cybertruck

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предприниматель Илон Маск удаленно отключил его Tesla Cybertruck. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает. Вы наверняка помните его подарок — Cybertruck, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО», — написал он.

По словам главы Чечни, машина справлялась с боевыми задачами, демонстрировала хорошую защиту экипажа и маневренность, однако недавно ее отключили. После этого Cybertruck пришлось отбуксировать.

17 августа Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором он катается по улицам Грозного на автомобиле Cybertruck от американской компании Tesla, который ему якобы передал Маск. В свою очередь бизнесмен опроверг информацию о том, что он подарил автомобиль главе Чечни.

ЖЗЛ
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