Маск опроверг информацию о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck

Бизнесмен Маск заявил, что не дарил главе Чечни Кадырову Tesla Cybertruck

Основатель компании SpaceX бизнесмен Илон Маск опроверг информацию о том, что он подарил главе Чечни Рамзану Кадырову Tesla Cybertruck. Об этом бизнесмен написал на своей странице в социальной сети X.

«Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа», — написал Маск.

Ранее Рамзан Кадыров прокатился на Cybertruck с пулеметом на крыше. Он назвал электромобиль одним из лучших автомобилей в мире, маневренным, очень удобным, развивающим превосходную скорость и преодолевающим преграды, и заявил, что «буквально влюбился» в эту машину. По словам главы Чечни, Cybertruck скоро будет отправлен в зону СВО, «где принесет много пользы нашим бойцам».

Позднее депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что Cybertruck Кадырова лучше продать и помочь российским бойцам в зоне СВО.