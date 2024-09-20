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18:27, 20 сентября 2024Забота о себе

Кардиолог раскрыл влияние темного шоколада на сердце

Кардиолог Гаглошвили: горький шоколад не растворит атеросклеротические бляшки

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Горький шоколад, вопреки распространенному мифу, не способен растворить атеросклеротические бляшки, рассказал врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили. Влияние темного шоколада на здоровье сердца он раскрыл в посте, опубликованном в Telegram-канале.

По словам Гаглошвили, пациенты рассказывают ему о чудесном свойстве шоколада, ссылаясь на неизвестных специалистов. «Но это, скорее всего, вырвано из контекста. Это неправда», — сказал он.

При этом, подчеркнул кардиолог, горький шоколад полезен, если речь идет о продукте с самым высоким содержанием тертого какао — не менее 72 процентов. Такой шоколад обладает специфическим вкусом натуральных какао-бобов: масляно-горьким, с длительным послевкусием и насыщенным ароматом. В небольшом количестве этот продукт полезен для сердца, уточнил специалист.

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      Александра Лисица
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