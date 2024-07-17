Три главных мифа о шоколаде развеяли

Диетолог Хасанова назвала мифом утверждение, что шоколад провоцирует мигрень

Врач-диетолог центра здоровья Verba Mayr Линда Хасанова призвала перестать считать шоколад вредным продуктом. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла три главных мифа о вреде этого лакомства.

Так, диетолог назвала мифом утверждение, что шоколад провоцирует мигрени у людей без предрасположенности к ним. Хасанова заверила, что умеренное употребление этого продукта в некоторых случаях наоборот может облегчить головную боль, так как он способствует выработке гормона счастья серотонина.

В темном шоколаде содержится большое количество триптофана, из которого синтезируется серотонин. Всего несколько долек шоколада способны не только улучшить настроение, но и снизить тревожность и утомляемость, повысить концентрацию внимания, улучшить качество сна и даже контролировать аппетит Линда Хасанова врач-диетолог

Хасанова также отметила, что шоколад, вопреки распространенным стереотипам, не вызывает ожирение. По ее мнению, небольшая порция высококачественного шоколада может быть отличным угощением для людей, следящих за своим весом, так как поможет уменьшить желание есть сладкое и поддерживать баланс питания. При этом врач посоветовала следить, чтобы в составе шоколада не было сахара, молока и других промышленных добавок — такое лакомство сложно назвать полезным и употребление его в пищу действительно может привести к набору веса.

Наконец, Хасанова призвала перестать верить мифам о том, что шоколад ухудшает качество кожи.

Какао-бобы содержат антиоксиданты, помогающие бороться с свободными радикалами, поэтому они, наоборот, способствуют улучшению качества кожи. Однако стоит избегать употребления шоколада в больших количествах, чтобы не вызвать высыпаний и индивидуальных аллергических реакций Линда Хасанова врач-диетолог

Диетолог заверила, что употребление горького шоколада с натуральным составом и содержанием какао не менее 75 процентов, изготовленного из какао-бобов высокого качества, принесет здоровью только пользу. Хасанова рекомендовала употреблять в день до 20 граммов темного шоколада с содержанием какао не менее 70 процентов.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова развеяла популярный миф о влиянии шоколада на потенцию. По ее словам, этот продукт не оказывает заметного положительного эффекта на эрекцию.