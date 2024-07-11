Диетолог развеяла популярный миф о влиянии шоколада на потенцию

Шоколад не оказывает заметного положительного влияния на потенцию, а в больших объемах он, наоборот, вредит мужскому сексуальному здоровью. Об этом предупредила врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с «Газетой.Ru».

Диетолог развеяла популярный миф о том, что шоколад является мощным афродизиаком. По ее словам, при умеренном потреблении никакого явного воздействия на половую систему не будет. Зато у любителей этого десерта со временем могут возникнуть проблемы с потенцией из-за избытка сахара.

Круглова уточнила, что негативные последствия возникают, только если долго злоупотреблять шоколадом. Если же его доля в общем рационе не превышает десяти процентов, то вреда для здоровья не будет. Наоборот, он будет снабжать организм антиоксидантами, калием и магнием, считает врач.

Диетолог уточнила, что наиболее полезным с точки зрения содержания ценных для организма веществ считается горький шоколад. Однако это не означает, что другие сорта шоколада надо исключить из рациона. Главное — знать меру, заключила Круглова.

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