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10:35, 11 июля 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли способ приготовить шашлык правильно

Бренд-шеф Гладских призвал обсушивать мясо и рыбу перед приготовлением шашлыка

Фото: Tigran Kharatyan / Unsplash

Летом многие россияне готовят шашлык или коптят мясо и рыбу, но не все делают это правильно, рассказал бренд-шеф сервиса готовых рационов Grow Food Даниил Гладских. Способ правильно пожарить шашлык он раскрыл в комментарии «Ленте.ру».

В первую очередь Гладских призвал не размораживать рыбу и мясо в воде, так как при этом мясные продукты теряют сок, а с ним в воду переходят питательные вещества. Разморозку продуктов следует проводить в закрытых емкостях при температуре от двух до четырех градусов, добавил он.

По словам бренд-шефа, чтобы минимизировать образование канцерогенов от дыма и копчения, поверхность рыбы или мяса нужно обсушивать. Затем следует расположить продукты на гриле так, чтобы сок не капал на открытое пламя. Он также рекомендовал использовать при приготовлении шашлыка маринады.

В составе маринада, где есть вино, сок, мед, свежие травы или специи, присутствуют антиоксиданты, тормозящие окисление жиров. Соответственно, они делают блюда более полезными

Даниил Гладскихбренд-шеф

Если же говорить о рыбе, то при неправильной термической обработке она теряет ценные омега-3 жирные кислоты, а перегрев масла приводит к окислению продукта. Поэтому Гладских посоветовал готовить рыбу на пару или углях, без добавления масла.

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Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что в жаркую погоду организм бросает все силы на борьбу с высокой температурой, поэтому плохо переваривает мясо, в том числе и шашлык. Вместо мяса она посоветовала в жаркую погоду есть омлеты, рыбу и морепродукты.

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      Вера Владзиевская
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