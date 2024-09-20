Катя Лель раскрыла секрет красоты

50-летняя Катя Лель назвала медитации и ежедневную зарядку секретом красоты

Российская певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) раскрыла секрет красоты. Интервью с ней публикует «Московский комсомолец».

По словам артистки, она ежедневно выполняет дыхательные практики и медитирует, а также занимается зарядкой и EMS-фитнесом (название тренировок в специальном костюме, с помощью которого происходит электростимуляция мышечной ткани, — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, звезда старается дважды в неделю ходить в спортзал и периодически посещает косметологов.

«Обязательно массаж, остеопаты, спа-процедуры. К пластическим хирургам я еще не ходила, причем ко мне часто обращаются по вопросам сотрудничества с ними. Я говорю, что к этому не готова пока, не считаю это нужным», — заявила собеседница издания.

Кроме того, исполнительница добавила, что следит за питанием, не курит и редко употребляет алкоголь.

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