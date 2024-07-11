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15:18, 11 июля 2024Ценности

Певица Нюша раскрыла секрет стройной фигуры

Певица Нюша рассказала, что поддерживает стройную фигуру с помощью танцев

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, раскрыла секрет стройной фигуры. Соответствующий комментарий приводит Пятый канал.

В разговоре с журналистами исполнительница рассказала, что для поддержания формы необходимо заниматься спортом. При этом она отметила, что нужно выбрать то направление, которое будет нравиться. «Мне кажется, все очень даже понятно — это дисциплина определенная. Если человек хочет хорошо себя чувствовать, хочет хорошо выглядеть, то нужно выделять время себе», — отметила артистка.

По ее словам, ей не нравится бег, поэтому артистка заменила данный вид физической активности на танцы. Нюша пояснила, что с помощью них достигла желаемых результатов. «Я считаю, что в здоровом теле здоровый дух, поэтому очень важно интегрировать спортивные тренировки, но для каждого, конечно, это индивидуально», — заявила собеседница портала.

В июне Нюша поделилась с фанатами новыми фото, на которых показала фигуру в белом бикини.

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      Мария Винар
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