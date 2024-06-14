Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:18, 14 июня 2024Ценности

Певица Нюша поделилась новыми фото в бикини

Российская певица Нюша поделилась новыми фото в белом бикини

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, поделилась новыми фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 33-летняя исполнительница запечатлена позирующей на пляже. Для съемки она надела бикини белого цвета, оформленное тонкими завязками, а в качестве украшений выбрала золотые массивные серьги. Кроме того, она сделала нюдовый макияж и надела солнцезащитные очки с черными линзами.

«Ты — это целая Вселенная, со своей орбитой, законами и потенциалом», — подписала артистка пост, который набрал почти 50 тысяч лайков.

Ранее Нюша показала дорогостоящую одежду и аксессуары на фото. Певица разместила снимок, на котором продемонстрировала резиновые тапки темно-коричневого цвета бренда Loewe.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам Украины

      Стало известно о проблемах Сафонова с получением французской визы

      В России рассказали о ликвидаторе морских дронов

      Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку

      Российские блогеры назвали самые волнующие в 2024 году темы

      Орбан оценил значение выборов в Европарламент

      Публиковавший методички терактов и диверсий в интернет-сообществах россиянин получил срок

      В России заявили о трехкратном снижении наценки на ключевые продукты

      Новый министр обороны увидел необходимость упорядочить поставки техники на фронт

      Налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за многомиллионных долгов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше