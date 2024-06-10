Нюша показала тапки за 70 тысяч рублей

Певица Нюша показала тапки бренда Loewe за 70 тысяч рублей

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала дорогостоящую одежду и аксессуары на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница разместила снимок, на котором продемонстрировала резиновые тапки темно-коричневого цвета бренда Loewe. Известно, что их стоимость составляет 790 долларов (70,3 тысячи рублей).

Помимо этого, на опубликованном фото звезда показала сумку с леопардовым принтом из натуральной кожи марки Jacquemus. Ее цена на официальном сайте ЦУМа — 97 тысяч рублей.

Ранее в июне Нюша объяснила изменения во внешности после развода. По словам исполнительницы, смену имиджа ей предложили менеджер и стилист, поскольку она начала сотрудничать с новым музыкальным лейблом — Velvet Music. Звезда отметила, что занималась спортом, следила за питанием и делала чистку травами.