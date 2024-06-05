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16:35, 5 июня 2024Ценности

Нюша объяснила изменения во внешности после развода

Певица Нюша опровергла слухи о пластике лица и употреблении «Оземпика»

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, объяснила изменения во внешности после развода в интервью с Лаурой Джугелией. Видео доступно на YouTube-канале Fametime TV.

По словам 33-летней исполнительницы, смену имиджа ей предложили менеджер и стилист, поскольку она начала сотрудничать с новым музыкальным лейблом — Velvet Music. Звезда отметила, что занималась спортом, следила за питанием и делала чистку травами. «В сопровождении человека пила привезенные с Алтая травы где-то полтора месяца. Была последовательность определенная, то есть я делала полноценную чистку организма», — заявила артистка.

Певица добавила, что на указанный промежуток времени также отказалась от продуктов животного происхождения. При таком режиме ей удалось заметно постройнеть. В свою очередь, Нюша опровергла слухи об употреблении препарата «Оземпик» (он же семаглутид — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса — прим. «Ленты.ру») и коррекции лица с помощью пластических операций. Она пояснила, что обращалась к косметологу за аппаратными и уходовыми процедурами.

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«Никакой пластики не было. Поэтому для меня очень странно, когда люди пишут про нее. Я уже давно, лет шесть-семь назад, подкалывала губы. Думаю, постоянная смена макияжа выглядит как какие-то вмешательства», — резюмировала звезда.

В начале мая Нюша объявила о разводе с Игорем Сивовым после семи лет брака. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон. Впоследствии поклонники стали обращать внимание на изменения во внешности звезды и заподозрили ее в пластике лица.

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      Карина Черных
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