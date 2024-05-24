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19:54, 24 мая 2024Ценности

Певицу Нюшу заподозрили в пластике лица

Певица Нюша

Певица Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российскую певицу Анну Шурочкину, выступающую под псевдонимом Нюша, заподозрили в пластике лица. Соответствующие комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя исполнительница поделилась снимком, на котором позирует в наряде с красной дорожки премии телеканала RU.TV. Знаменитость показала, как собиралась на мероприятие и представила аудитории свою команду. По словам инфлюэнсера, она осталась довольна их работой.

Подписчики же раскритиковали Нюшу и заподозрили ее в пластике лица. «Выглядит не очень», «Мне кажется, что в ее лицо что-то изменилось», «Перебор с филлерами», — высказывались они.

Ранее Нюша снялась в откровенном образе и показала фото фанатам. Певица снялась в черном топе от бикини с треугольными чашками и розовой надписью. Также она примерила широкие голубые джинсы с декоративными дырами и обувь леопардовой расцветки.

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      Карина Черных
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