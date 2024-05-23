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11:24, 23 мая 2024Ценности

Нюша вышла в свет в откровенном наряде

33-летняя певица Нюша пришла на премию RU TV в укороченном топе и юбке

Кадр: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, пришла на церемонию вручения премии RU TV в откровенном образе. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя исполнительница вышла в свет в белом наряде, состоящем из укороченного топа с кристаллами и стразами и шелковой юбки длины макси. При этом она продемонстрировала подтянутый пресс. В качестве аксессуаров звезда выбрала сумку-клатч в тон образу.

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Знаменитость распустила волосы, завитые в легкие кудри. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж в нейтральных тонах.

Ранее Нюша снялась в откровенном образе и показала фото фанатам. Певица снялась в черном топе от бикини с треугольными чашками и розовой надписью. Также она примерила широкие голубые джинсы с декоративными дырами и обувь леопардовой расцветки.

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      Екатерина Ештокина
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