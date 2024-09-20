Катя Лель рассказала о доведении до анорексии

Катя Лель заявила о доведении до анорексии во время работы с Максимом Фадеевым

Российская певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) рассказала о доведении до анорексии. Интервью с ней публикует «Московский комсомолец».

50-летняя исполнительница заявила, что во время работы с продюсером Максимом Фадеевым ей пришлось худеть по его желанию. Так, несколько месяцев перед выходом альбома «Джага-джага» артистка занималась с четырехкратной чемпионкой мира по фитнесу и соблюдала строгую диету.

«Можно было только вареную курицу, 100 граммов, или рыбу на пару — 150 граммов, три ложки вареного риса, три ядра миндаля, яблоко. Тренировки были каждый день, плюс по часу на беговой дорожке, а еще штанги, гири…» — вспомнила собеседница издания.

По ее словам, данный режим привел к проблемам с организмом. «(...) Это был ужасный опыт. Меня довели до анорексии: с 52 килограммов до 46. Не было сил даже выйти на сцену. И была фигура — одна сплошная ровная линия сзади и спереди», — отметила звезда.

В августе российскую актрису и телеведущую Екатерину Варнаву заподозрили в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения.

