Казахстан ужесточит правила миграции

В МВД Казахстана сообщили об ужесточении правил депортации иностранцев

Казахстан ужесточит правила депортации иностранцев в случае нарушения ими миграционного законодательства. Об этом сообщил председатель Комитета миграционной полиции МВД республики Аслан Аталыков, передает Tengrinews.

Аталыков рассказал о планах ужесточить правила выдворения из страны иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране. Ведомство также рассматривает возврат института регистрации иностранцев в случае их приезда в страну на срок более 30 дней.

«В планах внедрить новый институт депортации, который позволит явных и злостных нарушителей миграционного законодательства, которые согласны с нарушением, выдворять за пределы Казахстана более оперативно», — подчеркнули в МВД Казахстана. Аталыков также напомнил о введенном запрете на въезд иностранцев, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Ранее на казахстанской границе начали задерживать граждан Узбекистана за совершенные в России преступления.