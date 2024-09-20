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15:11, 20 сентября 2024Мир

Кеннеди захотели судить за отрезанную бензопилой голову кита

AP: Кеннеди захотели привлечь к суду за отрезанную 30 лет назад голову кита

Фото: Kevin Wurm / Reuters

В отношении бывшего участника президентской гонки в США Роберта Кеннеди-младшего начали расследование. Его захотели привлечь к суду из-за того, что 30 лет назад он на пляже отрезал бензопилой голову мертвому киту и увез ее домой. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По информации издания, о начале расследования 14 сентября сообщил сам Кеннеди-младший во время участия в митинге в поддержку кандидата на президентский пост от Республиканской партии Дональда Трампа в Финиксе, столице штата Аризона.

При этом дочь Кеннеди-младшего Кэтлин Александра до этого публично рассказывала, что для семьи подобные манипуляции с телами морских животных на пляже «были обычным занятием». По воспоминаниям американки, 30 лет назад отец взял ее в порт Хайаннис на побережье Атлантики, где они и обнаружили мертвого кита. Будущий участник президентского ралли «взял бензопилу, отрезал голову киту и прицепил ее к крыше семейного минивэна», поведала она.

«Когда мы набирали скорость на шоссе, в окна автомобиля попадал сок туши кита, и это была самая отвратительная вещь на планете. У нас у всех на головах были полиэтиленовые пакеты с прорезями для рта, и люди на шоссе показывали нам средний палец», — призналась дочь политика в интервью американскому журналу Town and Country от 25 декабря 2012 года.

Ранее у Кеннеди-младшего нашли опасного мозгового паразита. Мужчина жаловался, что в 2010 году страдал от серьезных проблем с памятью и затуманенности рассудка, а в мае 2024 года врачи нашли у него в мозгу остатки червя, съевшего часть органа. «У меня явные когнитивные проблемы», — сетовал Кеннеди-младший.

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      Глеб Бажуткин
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