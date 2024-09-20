Рост зарплат российских IT-специалистов начал заканчиваться

«Ведомости»: от повышения зарплат IT-специалистам в РФ отказались 38 % компаний

Российские работодатели отказываться от повышений зарплат IT-специалистам, в 2024 году индексацию не проводили 38 процентов компаний. Об этом со ссылкой на опрос платформы для рекрутинга hh.ru и облачного провайдера K2 Cloud пишут «Ведомости».

Увеличивать оклады готовы 11 процентов респондентов, еще 15 процентов принимают решения в индивидуальном порядке. В то же время две трети участников исследования отмечают, что сроки поиска кандидатов выросли в два раза за последний год.

В опросе участвовали 900 работодателей из сфер IT, финансов, промышленности и производства, торговли, транспорта и логистики, строительства. Заметнее всего время поиска сотрудника увеличилось у крупного и среднего бизнеса.

Самые большие сложности компании испытывают с наймом разработчиков. Далее идут DevOps-инженеры (поддержка IТ-инфраструктуры), кибербезопасники, дата-сайентисты, менеджеры проектов и менеджеры продуктов. При этом востребованные кандидаты по-прежнему диктуют рынку свои условия и добиваются повышения зарплат.

Представитель «Ростеха» признал, что огромный дефицит специалистов не исчез, но работодатели больше не могут удовлетворять «запросы за гранью здравого смысла» по экономическим и моральным причинам. Президент «Лиги цифровой экономики» Сергей Шилов указал, что у IT-компаний больше нет возможности повышать зарплаты.

Исполнительный директор «1С про консалтинга» Николай Мокрецов уверен, что рост зарплат в IT остановится. Дело в том, что для дальнейшего повышения компаниям придется делать продукты дороже, а заказчики уже не справляются с такими ценами.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Виталий Лютиков пожаловался на то, что российское программное обеспечение (ПО), создаваемое в рамках программы импортозамещения, в десятки раз дороже зарубежных аналогов, но хуже по качеству.