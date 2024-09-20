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09:44, 20 сентября 2024Экономика

Крысы устроили потоп в квартирах россиян

Во Владивостоке крысы прогрызли сливную трубу в доме и затопили две квартиры

Фото: Freepik

Во Владивостоке крысы прогрызли трубу в жилом доме и устроили потоп в квартирах россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Город В | Владивосток».

Инцидент произошел в доме номер 56 на улице Станюковича. Животные прогрызли сливную трубу под ванной, из-за чего оказались затоплены две квартиры. По словам жильцов, они уже второй год не могут добиться от коммунальщиков дератизации.

«Год назад обращалась в управляющую компанию "Паллада" по поводу наличия крыс в подъезде и сроков ближайшей дератизации. Ответа до сих пор нет», — рассказала одна из пострадавших.

Ранее крысы и плесень оккупировали один из жилых домов в Барнауле. На сырость и нашествие вредителей пожаловались жители пятиэтажки на улице Советской Армии. Однако управляющая компания не спешит бороться с живностью. В квартиры крысы еще не проникли, но жильцы регулярно слышат, как скребутся вредители.

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      Нина Ташевская
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