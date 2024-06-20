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13:13, 20 июня 2024Экономика

Крысы и плесень оккупировали дом в российском городе

Жители дома в Барнауле страдают от потопов, плесени и крыс

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Крысы и плесень оккупировали один из домов в Барнауле. О ситуации пишет «Толк».

На сырость и нашествие вредителей жалуются жители пятиэтажки по улице Советской Армии. Дом был построен в начале 90-х, однако за это время уже успел накопить немало проблем. Так, еще с 2012 года подвал здания стабильно затапливает. Добиться замены труб канализации жильцы смогли лишь с боем — в управляющей компании залив долгое время оправдывали близким соседством грунтовых вод. «Нам все время объясняют, что это грунтовые воды. Но мы знаем, что это бегут канализация и водопроводные трубы. Почему с другой стороны нашего дома вырыты погреба и в них никаких грунтовых вод нет, а именно под нашими квартирами они оказались?», — вспоминают барнаульцы. Теперь же коммунальщики отказывают собственникам в осушке подвала. Из-за вечной сырости стены в квартирах почернели, грибок образовался и на фасаде здания.

«У них постоянно выходят грунтовые воды. На этом доме половина пола в подвальном помещении забетонирована, а в первых двух подъездах в подвале грунтовый пол», — ответил на запрос издания главный инженер УК.

Другая напасть дома в Барнауле — грызуны, но управляющая компания не спешит с ними бороться. В квартиры крысы еще не проникли, но жильцы регулярно слышат, как скребутся вредители.

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Кроме того, квартировладельцев не устраивает состояние крыльца. По их словам, его не ремонтировали с самой постройки дома. Ступени давно раскрошились и обнажили железный каркас. Дождаться прочистки вентиляционной шахты в доме от обслуживающей организации также невозможно, сетуют соседи.

Ситуацией заинтересовались в мэрии. Недавняя экспертиза, проведенная властями, показала, что подтопления действительно вызваны грунтовыми водами. Собственники подтвердили, что накануне в подвале велись работы по устранению течи. Тем не менее барнаульцы убеждены, что корень проблемы в другом. Капремонт инженерных систем дома назначен на 2028 год, однако, как сообщили в администрации, жильцы имеют право перенести его на более ранний срок. Горожане обратились в прокуратуру, но жалоба осталась в районном следственном отделе, а в возбуждении уголовного дела отказали.

Ранее с затоплением нечистотами столкнулись жители одного из домов в Тюмени. На протяжении полутора года подвал здания практически еженедельно заливает фекалиями.

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      Виктория Клабукова
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