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22:28, 20 сентября 2024Мир

Лавров рассказал о планах по проведению третьего саммита Россия — Африка

Лавров: третий саммит Россия — Африка планируется провести через два-три года
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Третий саммит Россия — Африка планируется провести на африканском континенте через два-три года. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Как рассказал Лавров, 9-10 ноября в Сочи пройдет первая встреча министров иностранных дел Россия-Африка. Он уточнил, что Россию и Африку объединяет большая совместная программа.

В 2023 году президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого предложил президенту России Владимиру Путину провести третий саммит Россия — Африка в своей стране. Он также напомнил, что его страна не подписала договор Международного уголовного суда, поэтому представляет собой безопасное и свободное пространство, которое не потерпит вмешательства извне.

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      Юлия Мискевич
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