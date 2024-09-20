Лавров рассказал о планах по проведению третьего саммита Россия — Африка

Лавров: третий саммит Россия — Африка планируется провести через два-три года

Третий саммит Россия — Африка планируется провести на африканском континенте через два-три года. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Как рассказал Лавров, 9-10 ноября в Сочи пройдет первая встреча министров иностранных дел Россия-Африка. Он уточнил, что Россию и Африку объединяет большая совместная программа.

В 2023 году президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого предложил президенту России Владимиру Путину провести третий саммит Россия — Африка в своей стране. Он также напомнил, что его страна не подписала договор Международного уголовного суда, поэтому представляет собой безопасное и свободное пространство, которое не потерпит вмешательства извне.