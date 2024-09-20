Лавров назвал причину серии взрывов в Ливане

Лавров о взрывах в Ливане: есть те, кто хочет спровоцировать вмешательство США

На Ближнем Востоке есть те, кто хочет спровоцировать вмешательство Вооруженных сил США в регион. Причину серии взрывов в Ливане назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Мы выступаем против любой эскалации. Но, к сожалению, есть те, кто хочет ее разогреть до предела, и, в частности, спровоцировать вмешательство в регион Вооруженных сил США. Это совершенно очевидно», — заявил дипломат.

По его мнению, движение «Хезболла» ведет себя сдержанно по сравнению с тем, какими возможностями оно обладает, хотя его хотят спровоцировать.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что начало полномасштабной военной операции Израиля в Ливане имело бы катастрофические последствия. Она подчеркнула, что Москва глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливане, который подвергся беспрецедентным террористическим атакам.