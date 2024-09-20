Лавров ответил на вопрос о военном альянсе с Китаем

Лавров: у России и Китая нет необходимости создавать военный альянс

У России и Китая нет необходимости создавать военный альянс. Так на вопрос об отношениях Москвы и Пекина ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Нам не нужно это делать. Регулярно проводим военные учения, в том числе военно-морские и сухопутные, военно-воздушные. Наши армии сотрудничают, дружат, вырабатывают способность к совместным действиям, совместно тренируются. Все это без какого-либо военного союза типа Североатлантического альянса», — отметил дипломат.

Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что в настоящее время отношения России и Китая достигли самого высокого уровня за всю историю существования связей между странами. Он заверил, что стороны продолжат взаимодействие во всех сферах.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Россия и Китай наращивают свое стратегическое сотрудничество и противодействуют блоковому противостоянию на мировой арене. По его словам, эта политика соответствует интересам большинства государств Глобального Юга, а также тенденциям современности.