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19:15, 20 сентября 2024Мир

Лавров раскрыл значение СВО

Лавров: СВО имеет общемировое значение и отстаивает справедливый миропорядок

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) имеет общемировое значение и отстаивает справедливый миропорядок. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia, видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

«Специальная военная операция имеет общемировое значение. Потому что она отстаивает многополярный миропорядок, где все без исключения страны равны», — сказал Лавров, говоря о значении СВО.

Он указал, что Организация Объединенных Наций основывается на принципе суверенного равенства государств. В то же время страны Запада не соблюдают принцип равенства, добавил он.

Ранее Лавров констатировал конец гегемонии Запада. Он подчеркнул, что сейчас появляются контуры нового многополярного миропорядка.

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      Юрий Леонов
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