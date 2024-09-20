Лавров сравнил западных политиков с детьми

Лавров заявил, что у западных политиков менталитет ребенка

Западные политики играют с эскалацией на Украине, у них «менталитет ребенка». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia, видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

По его словам, уже несколько месяцев в мире идет дискуссия о том, что Россия только угрожает и говорит про «красные линии». При этом Запад каждый раз их пересекает и ничего не происходит. Он также заявил, что инициативы предоставить Украине дальнобойные западные ракеты и разрешить ей наносить удары по целям в России вызовут прямую войну НАТО с Россией.

«Если речь пойдет о дальнобойных ракетных вооружениях, то всем понятно, что сами украинцы использовать их не смогут. Наведение на цель, данные со спутников, полетные задания — все это могут делать только специалисты той страны, которая это вооружение производит», — заключил глава МИД.

Однако в Вашингтоне есть «некоторые разумные люди», которые это понимают, сказал Лавров. Он также добавил, что сейчас НАТО ведет гибридную войну против России руками украинцев.

Ранее Лавров предупредил о возможном военном ответе России на учения НАТО в Арктике. Он также отметил, что Арктика не является частью Североатлантического альянса.

