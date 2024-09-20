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00:49, 20 сентября 2024Мир

Лавров предупредил о возможном военном ответе России на учения НАТО в Арктике

Лавров заявил о готовности к военному ответу России на учения НАТО в Арктике

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия готова отстаивать свои интересы в Арктике, в том числе в военном плане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта документально-постановочных фильмов «Советский прорыв», текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане», — заявил он.

Глава МИД также отметил, что Арктика не является территорией НАТО. «Это желание глобализироваться и легитимизироваться, самоутвердиться в качестве уже не североатлантического, а мирового жандарма распространяется и на Арктический регион», — указал Лавров.

Ранее Пентагон опубликовал обновленную стратегию по Арктике. Среди факторов, ставших причиной выработки нового подхода США к региону, указаны вступление Финляндии и Швеции в НАТО, конфликт на Украине, а также расширение сотрудничества между Москвой и Пекином.

В 2023 году стало известно, что Запад беспокоится из-за того, что на фоне мировой напряженности в сфере безопасности Россия и Китай попытаются усилить свое влияние и присутствие в Арктике. О волнении Запада из-за кооперации Москвы и Пекина в регионе сообщало издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников стран-представителей Арктического совета.

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      Марина Совина
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