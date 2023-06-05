На Западе заявили о беспокойстве из-за усиления России и Китая в Арктике

FT: Россия и Китай попытаются усилить влияние в Арктике, это беспокоит Запад

На фоне мировой напряженности в сфере безопасности, Россия и Китай попытаются усилить свое влияние и присутствие в Арктике. О беспокойстве Запада из-за кооперации Москвы и Пекина в регионе сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников стран-представителей Арктического совета.

Отмечается, что к сотрудничеству Россию и Китай подтолкнуло фактическое исключение Москвы из состава организации. После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году семь западных членов совета — Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США полностью прекратили сотрудничество с Москвой в вопросах экологии, судоходства и разведки природных ресурсов.

«[Западных представителей] беспокоит то, что Россия и Китай создадут свой аналог Арктического совета», — заявил изданию один из анонимных дипломатических источников, отметив, что Пекин с каждым годом усиливает прямое присутствие в регионе, в том числе и поддержкой Москвы.

«С одной стороны, повестка дня, которую мы хотим продвигать в Арктике, не имеет особого смысла без России, [территориально Москва] составляет 40 процентов территории Арктики. С другой стороны, мы не можем сейчас сотрудничать с Россией», — резюмировал еще один высокопоставленный представитель страны-члена Арктического совета.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов допустил конфликт НАТО с Россией в Арктике. «Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений альянса, к которым активно привлекаются его неарктические страны-члены», — указал он.