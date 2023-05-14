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00:53, 14 мая 2023Мир

МИД РФ допустил конфликт НАТО с Россией в Арктике

Посол МИД РФ Корчунов не исключил эскалации конфликта между НАТО и Россией в Арктике

Фото: Vladislav Kadyshev / Globallookpress.com

Экспансия НАТО в Арктике продолжается, Россия не видит признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в регионе, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, действия Североатлантического альянса могут привести к эскалации в Арктическом регионе. «Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений альянса, к которым активно привлекаются его неарктические страны-члены», — подчеркнул Корчунов. Представитель МИД указал на то, что НАТО наращивает военный потенциал в высоких широтах.

«Одновременно усиливается курс западных государств на противоборство, конфронтацию и продвижение собственных интересов в Арктике в ущерб интересам других стран», — отметил посол. Корчунов допустил конфликт НАТО с Россией в Арктике. «Не можем исключать возможность эскалации обстановки в этом регионе», — подчеркнул он.

Ранее директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон заявил, что Соединенным Штатам следует задуматься о сотрудничестве с РФ в Арктике. Кофрон сравнил ситуацию с Арктикой с космосом, для которого Америка сделала исключение и продолжает взаимодействовать с Россией по жизненно важным вопросам в этой сфере.

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Марина Совина
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