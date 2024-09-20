Полковник заявил о критической точке для ВСУ в Курской области

Полковник Матвийчук: потери ВСУ в Курской области достигли критического уровня

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области достигли наивысшего уровня, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О критической точке наступательной операции Киева под Курском эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Минобороны РФ проинформировало о том, что общие потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область составили 15 300 военнослужащих. За сутки, как сообщается, Киев потерял более 370 военнослужащих.

«Если штатное подразделение теряет 30 процентов личного состава, то оно ограниченно боеспособно, 50 процентов — небоеспособно, 70 процентов — подлежит переформированию. Сейчас у них многие части имеют потери 50-70 процентов. (...) У Киева есть резервы, они могут отловить людей, но у них нет техники и вооружения, а также боеприпасы», — заявил Матвийчук.

Это говорит о критичности потерь ВСУ, некоторые части полностью потеряли боеспособность, они пытаются переформироваться, но мы не даем. Это показывает, что наша контрнаступательная операция развивается достаточно успешно Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Днем ранее пленный украинский солдат рассказал, что иностранные наемники предпринимали вылазки в Курскую область. По его словам, наемники были из Франции и США.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.