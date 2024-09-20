Полковник заявил о критической точке для ВСУ в Курской области

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области достигли наивысшего уровня, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О критической точке наступательной операции Киева под Курском эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Ранее Минобороны РФ проинформировало о том, что общие потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область составили 15 300 военнослужащих. За сутки, как сообщается, Киев потерял более 370 военнослужащих.
«Если штатное подразделение теряет 30 процентов личного состава, то оно ограниченно боеспособно, 50 процентов — небоеспособно, 70 процентов — подлежит переформированию. Сейчас у них многие части имеют потери 50-70 процентов. (...) У Киева есть резервы, они могут отловить людей, но у них нет техники и вооружения, а также боеприпасы», — заявил Матвийчук.
Это говорит о критичности потерь ВСУ, некоторые части полностью потеряли боеспособность, они пытаются переформироваться, но мы не даем. Это показывает, что наша контрнаступательная операция развивается достаточно успешно
Днем ранее пленный украинский солдат рассказал, что иностранные наемники предпринимали вылазки в Курскую область. По его словам, наемники были из Франции и США.
В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.