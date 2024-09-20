Лукашенко попросил не кланяться размахивающим яблоками полякам

Лукашенко: Белоруссии необходимо обеспечить себя большим количеством яблок

Белоруссии необходимо обеспечить себя большим количеством яблок, чтобы не зависеть от других стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на фермерское хозяйство в Минской области, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо обеспечить себя таким количеством яблок, «чтобы нам поляки не размахивали» ими.

Он также призвал местных аграриев сделать все возможное, чтобы граждане республики перестали «кланяться» импортным поставщикам яблок.

Ранее Лукашенко назвал самой интересной занятостью работу в сельском хозяйстве, а также признался, что по ночам во сне доит коров.