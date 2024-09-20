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14:25, 20 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко попросил не кланяться размахивающим яблоками полякам

Лукашенко: Белоруссии необходимо обеспечить себя большим количеством яблок

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Белоруссии необходимо обеспечить себя большим количеством яблок, чтобы не зависеть от других стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на фермерское хозяйство в Минской области, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо обеспечить себя таким количеством яблок, «чтобы нам поляки не размахивали» ими.

Он также призвал местных аграриев сделать все возможное, чтобы граждане республики перестали «кланяться» импортным поставщикам яблок.

Ранее Лукашенко назвал самой интересной занятостью работу в сельском хозяйстве, а также признался, что по ночам во сне доит коров.

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      Сергей Болиев
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