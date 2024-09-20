Малышева призвала россиян не валяться в постели во время болезни

Врач Елена Малышева призвала россиян открывать окна в доме при гриппе

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, назвали правила поведения при гриппе. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они призвали россиян открывать окна в доме и не валяться в постели во время болезни. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Если вы болеете и вам тяжело выходить [на улицу], [нужно] одеться дома, распахнуть окна или балконную дверь, усесться и дождаться полной очистки вашего воздуха, понятно? Не валяться [в постели] в закрытом помещении», — заявила Малышева, говоря о рекомендациях для тех, кто заболел гриппом.

Также врачи призвали россиян для профилактики болезни регулярно проветривать квартиры и тщательно мыть руки.

Ранее также Малышева и Продеус назвали простые способы профилактики простуды. Они заявили, что избежать болезни можно, если мыть руки, не посещать массовые мероприятия, а также по возможности не контактировать с людьми, которые кашляют и чихают.