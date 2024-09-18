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19:36, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали простые способы профилактики простуды

Врач Малышева посоветовала промывать нос ежедневно для профилактики простуды

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус, рассказали россиянам, как защититься от простуды. Простые способы профилактики ОРВИ специалисты назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Чтобы уберечься от простуды, Продеус посоветовал регулярно мыть руки, проветривать помещения и избегать массовых мероприятий. Также врач заявил, что не следует общаться с людьми, которые чихают, кашляют и имеют другие симптомы, которые могут указывать на болезнь.

Еще одним способом профилактики ОРВИ Малышева назвала прогулки. Она подчеркнула, что на улице невозможно заразиться инфекцией. Также врач призвала промывать нос ежедневно утром и вечером. Как объяснила терапевт, благодаря этой процедуре вирусы и микробы вымываются из носа, в результате снижается риск заболевания коронавирусом, гриппом и любой другой респираторной инфекцией.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о простуде. Он заявил, что летом у тех, кто заболел ОРВИ, могут развиться осложнения.

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      Олег Давыдов
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